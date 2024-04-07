نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار دون عودة الأسرى

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يتم دون إعادة الأسرى المحتجزين.

وفي مستهل اجتماع حكومته، أعرب نتنياهو عن استعداده للتوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكنه أشار في الوقت ذاته أنه لن يذعن لمطالب حركة حماس التي وصفها بـ "المبالغ فيها".

وزعم نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من القضاء على 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل غزة، قائلًا إن من بينهم "قادة كبار" في حماس.

ورغم حديثه عن "وهمية" مطالب حماس خلال المفاوضات، إلا أن مصادر مطلعة على المناقشات الجارية قالت إن حماس تبدي مرونة واضحة على طاولة المفاوضات الجارية.