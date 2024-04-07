هجمات روسية بمسيرات تقطع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف منزل أوكراني

كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شمالي شرق أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف منزل، معظمها في منطقة خاركيف.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت مدينة خاركيف مجددا اليوم الأحد، حيث تواصل هجماتها شبه اليومية على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البيان أن أضرارا لحقت بالمعدات في محطات الجهد العالي الفرعية في منطقتي خاركيف وسومي، حيث تم إيقاف تشغيل خطوط الجهد العالي في مناطق خاركيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وميكولايف كإجراء احترازي طارئ.

وأعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 17 طائرة مسيرة من طراز شاهد تم إطلاقها خلال الليل من شبه جزيرة القرم المحتلة باتجاه المناطق الوسطى والشرقية.

وبشكل منفصل، تضررت البنية التحتية لميناء أوديسا على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا جراء هجوم صاروخي باليستي شنته روسيا مساء أمس السبت، مما أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح.

* البازيلاء