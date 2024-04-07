وزير الخارجية الإيراني يزور سلطنة عمان لمناقشة الصراع في غزة

طهران - (د ب ا)

بدأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارة دبلوماسية إلى سلطة عمان لمناقشة الصراع في غزة مع نظيره العماني، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت في بيان إنه في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات الإقليمية، تمثل زيارة عبد اللهيان لمسقط اليوم الأحد أول محطة في جولة تشمل عدة دول، ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تقارير تفيد بأن إيران تعد لشن هجوم محتمل على إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي المشتبه به الذي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية أودى بحياة سبعة أشخاص، بينهم جنرالان في سوريا الاثنين الماضي.