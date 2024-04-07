قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة

رام الله - (د ب أ)



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسيرتان سابقتان.

وقال نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى ، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، القدس، رام الله، بيت لحم، وجنين".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار المباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار إلى أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى نحو 8100، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".