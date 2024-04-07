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BBC

صحة غزة: إجمالي الشهداء تجاوز الـ33 ألف شخص

12:43 م الأحد 07 أبريل 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33 ألفًا و175 شهيدا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 75 ألفا و886 مصابًا، وسط أوضاع صحية متدهورة في جميع أنحاء القطاع واستهداف مباشر للمستشفيات والمراكز الصحية ومنع دخول الإمدادات والإغاثات الصحية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر استشهد على إثرها 38 شهيدًا وأُصيب 71 آخرون.

وزارة الصحة الفلسطينية غارات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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