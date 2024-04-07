هيئة البث الإسرائيلية: انسحاب اللواء 98 من مدينة خان يونس

(مصراوي)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، خروج اللواء 98 من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب انتهاء المناورات البرية في المنطقة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أنه لم يتبق في قطاع غزة إلا لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، مشيرة إلى أن وحدات الفرقة 98 انسحبت بجميع ألويتها الثلاثة من خان يونس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انسحاب الفرقة 98 من خان يونس يأتي في إطار الاستعداد لاجتياح مدينة رفح المحتمل.

وتصر إسرائيل على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتي تأوي حوالي مليون ونصف نازح رغم التحذيرات الدولية من عواقب تلك الخطوة.