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BBC

سي إن إن: بايدن هدد نتنياهو بإعادة النظر في طريقة الدعم الأمريكي لإسرائيل

11:16 ص الأحد 07 أبريل 2024

بايدن ونتنياهو

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(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بعواقب غير محمودة في حال لم تغير إسرائيل طريقة إدارتها للحرب في قطاع غزة.

وحسب المصدر، فقد لوح بايدن بإعادة النظر بـ "طريقة الدعم الأمريكي" لإسرائيل في حال لم يحدث تحسن ملموس في حياة المدنيين في قطاع غزة بشكل سريع.

ودارت مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو الخميس الماضي لمدة 30 دقيقة ناقش فيها الطرفان الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قافلة موظفي الإغاثة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، والتي قتل خلالها 7 موظفين تابعين لدول أجنبية، وحسبما نقلت وسائل إعلام فقد شابت أجواء متوترة على المكالمة.

جو بايدن بينيامين نتنياهو إسرائيل حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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