إعلان

BBC

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية طراز "هرمز 900"

10:53 ص الأحد 07 أبريل 2024

حزب الله اللبناني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - (د ب أ)

أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة مسلحة إسرائيلية من نوع هرمز 900.

وقال الحزب، في بيان أصدرته المقاومة الاسلامية اليوم وأوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه تم إسقاط الطائرة فوق الأراضي اللبنانية.

وكان الحزب أعلن أن مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا مساء أمس السبت بـ "إسقاط طائرة مسيرة مسلحة للعدو من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

حزب الله اللبناني إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية المقاومة الاسلامية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بعد 120 ساعة في غيابة الجُب.. انتشال جثمان "ريان المنيا" من بئر الصحراء
مجدي الجلاد: مبارك عاش ومات وطنيًا وهذه حقيقة وفاة عمر سليمان
نعش أبيض ومصلية جمال مبارك وحزن زكريا عزمي.. 10 مشاهد من تشيع جثمان فتحي سرور
90 مقترحا.. السيسي عن دعم الاصلاح السياسي: "عندنا فرصة أكبر"
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"