حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية طراز "هرمز 900"

بيروت - (د ب أ)

أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة مسلحة إسرائيلية من نوع هرمز 900.

وقال الحزب، في بيان أصدرته المقاومة الاسلامية اليوم وأوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه تم إسقاط الطائرة فوق الأراضي اللبنانية.

وكان الحزب أعلن أن مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا مساء أمس السبت بـ "إسقاط طائرة مسيرة مسلحة للعدو من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.