وزير الدفاع الإسرائيلي: أنهينا استعداداتنا للرد على أي هجوم إيراني

(مصراوي)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إنهاء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية استعدادتها للرد على أي سيناريو فيما يخص الهجوم الإيراني المحتمل، وذلك حسبما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الخميس الماضي تفعيل أنظمة التشويش على أنظمة تحديد المواقع في جميع أنحاء إسرائيل استعدادًا للهجوم الإيراني.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على استهداف 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني في هجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق، وهو ما قالت واشنطن إنها لم تنسق مع الجانب الإسرائيلي في ذلك الهجوم.