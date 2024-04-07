بريطانيا ترسل سفينة تابعة للبحرية ضمن جهود إغاثة غزة

لندن - (د ب أ)

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إرسال سفينة تابعة للبحرية الملكية للمساعدة في إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه إلى جانب السفينة، التي لم يكشف عن اسمها لأسباب أمنية عملياتية، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة بقيمة 7ر9 مليون جنيه إسترليني (2ر12 مليون دولار) لإيصال المساعدات والخبرة اللوجستية ودعم المعدات لممر إنساني في شرق البحر المتوسط.

وجاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن "احتمال المجاعة أمر واقع" في غزة.

وقال إن المملكة المتحدة وحلفائها بحاجة إلى "البحث في جميع الخيارات" بما في ذلك إرسال المساعدات عبر البحر والجو "لتخفيف المحنة اليائسة لبعض الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم".

وجاءت أنباء دعم المملكة المتحدة لجهود المساعدات الدولية في ذكرى مرور ستة أشهر على أحداث السابع من أكتوبر.

وقال كاميرون: "الوضع في غزة مأساوي واحتمال المجاعة هو أمر واقع. سنظل ملتزمين بإيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "بالتعاون مع الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين، نقوم بإنشاء رصيف مؤقت جديد قبالة ساحل غزة لإيصال المساعدات بأسرع ما يمكن وبشكل آمن".

وأسقطت القوات المسلحة البريطانية 40 طنا من المساعدات إلى غزة في الأسابيع الأخيرة لمعالجة عقبة الإمدادات التي تصل إلى الفلسطينيين.