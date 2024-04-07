

غزة-( د ب أ):

شهداء ومصابون في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس ورفح بجنوبي غزة

غزة-( د ب أ):

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، في اليوم الـ 184 من العدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي تركز على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن طيران الاختلال الإسرائيلي شن غارات على منازل في حي الجنينة بمدينة رفح، كما أطلق النيران بشكل مكثف نحو منطقة الزنة، وبني سهيلا، شرقي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما أصيب فلسطينيان في محيط منزل قرب مسجد الاستقامة قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلية في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد نفذت غارات عديدة على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليل أمس السبت، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قصف نفذته المدفعية الإسرائيلية على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى إلى مقتل 33137 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.