مسؤولة إسرائيلية: متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو

وكالات

صرحت وزيرة إسرائيلية السبت، بأن أشخاصا من المتظاهرين يريدون اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الـ12 العبرية مساء السبت، عن ميري ريغيف، وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الإسرائيلي، قولها: "هناك متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو".

وأضافت، "يجب على وكالات إنفاذ القانون والمحاكم التنفيذ. لا يمكنك اعتقال الأشخاص وإطلاق سراحهم بعد ساعة. يجب على الشاباك أن يفعل كل شيء لمنع اغتيال رئيس الوزراء. "يجب على الشاباك وقوات الأمن أن تكون على علم بالخطاب العنيف والسلوك العنيف. إن قتل رئيس وزراء، من اليمين أو اليسار، أمر فظيع وفظيع".

وكانت هيئة البث العبرية قد نقلت مساء الأربعاء الماضي، عن الشرطة الإسرائيلية تأكيدها أنه لم يكن هناك أي خطر على نتنياهو وعائلته من قبل المتظاهرين، ولم يدخل أحد فعليا إلى المبنى السكني لنتنياهو أو يصل إلى بابه.

وخرج متظاهرون في إسرائيل السبت، إلى شوارع تل أبيب وقيسارية وحيفا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، كما دعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة.

ولوح كثيرون بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا لافتات عليها صور الأسرى الإسرائيليين، مطالبين الحكومة بإعادتهم أحياء إلى وطنهم.

وبحسب بيانات الاستطلاع التي نشرت أمس على القناة 12، فإن نصف الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يحبط الصفقة.