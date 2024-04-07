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BBC

سلوفاكيا.. انتهاء التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

12:00 ص الأحد 07 أبريل 2024

الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

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براتيسلافا - (د ب أ)

انتهى التصويت في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا بعد الساعة 10 مساء (2000 بتوقيت جرينتش) بوقت قصير اليوم السبت.

وتمت دعوة نحو 4.4 مليون ناخب لاختيار الرئيس القادم في جولة الإعادة بين رئيس البرلمان الاجتماعي الديمقراطي بيتر بيليجريني ووزير الخارجية الليبرالي السابق والدبلوماسي إيفان كوركوك.

ولم تترشح الرئيسة الليبرالية الحالية، زوزانا تشابوتوفا، لولاية ثانية مدتها 5 سنوات رغم ما تتمتع به من شعبية.

وفاز كوركوك، الذي دعمته أحزاب المعارضة، بشكل مفاجئ بالجولة الأولى من التصويت في 23 مارس بفارق 5.5% عن بيليجريني، الذي دعمه جزء من الائتلاف اليساري القومي المؤلف من ثلاثة أحزاب بقيادة اليساري الشعبوي روبرت فيكو.

وأظهرت الانتخابات سباقا محموما بين المرشحين.

ولم يتم التخطيط لاستطلاع آراء الناخبين بعد التصويت، لكن سيتم نشر نتائج أولية بصفة مستمرة على مدار الليلة، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية صباح غد الأحد.

الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا سلوفاكيا بيتر بيليجريني إيفان كوركوك

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رمضانك مصراوي

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