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BBC

شرطة الاحتلال للمتظاهرين ضد نتنياهو: سنتعامل دون تسامح مع الذين يخالفون النظام

09:28 م السبت 06 أبريل 2024

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن متظاهرين تجمعوا بشكل غير قانوني على طريق "بيجن" وبدؤوا في خرق النظام، مضيفة "ندعوهم للتصرف بمسؤولية".

وأكدت شرطة الاحتلال، أنها ستتعامل دون تسامح مع الذين يخالفون النظام ويتصرفون بعنف تجاه رجال الأمن.

وشددت على أنها لن تسمح بحدوث اضطرابات من أي نوع أو الإضرار بحرية الحركة وتعريض السلامة العامة للخطر.

وكان عدد من المتظاهرين خرجوا اليوم للمطالبة بإقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

فيما دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى الخروج في مظاهرات غدا الأحد للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة أبنائهم.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي صفقة لتبادل الأسرى نتنياهو غزة

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رمضانك مصراوي

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