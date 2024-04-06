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BBC

البعثة الأوروبية بالبحر الأحمر: فرقاطة ألمانية صدّت هجوما حوثيا على سفن تجارية

09:10 م السبت 06 أبريل 2024

البعثة الأوروبية بالبحر الأحمر فرقاطة ألمانية صدّت

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مصراوي

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية بالبحر الأحمر، اليوم السبت، إن فرقاطة ألمانية صدت هجوما من مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن على سفن تجارية بالبحر الأحمر.

وأعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيان، اليوم السبت، أنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة اليمنية.

وتستمر جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن في استهداف السفن المتجهة من وإلى إسرائيل لحين وقف الحرب على قطاع غزة، قبل أن تضم إلى قائمة أهدافها كلا من السفن الأمريكية والبريطانية، ردًا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على اليمن.

وفي كلمة ألقاها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة اليمنية، أكد استمرار الحوثيين في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية لم تؤثر على قدرات الجماعة اليمنية.

بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية فرقاطة ألمانية الحوثيين جماعة أنصار الله سفن تجارية اليمن

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رمضانك مصراوي

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