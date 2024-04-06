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BBC

أمريكا تحذر من تزويد الصين لروسيا بمعلومات استخباراتية جيوسياسية

08:59 م السبت 06 أبريل 2024

الولايات المتّحدة

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واشنطن - (د ب أ)

حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن الصين عززت إمدادها لروسيا، بما في ذلك إمدادها بمعلومات استخباراتية جيوسياسية؛ لمساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه من بين الدلائل على التكامل العسكري المتواصل بين الدولتين زودت الصين روسيا بصور أقمار اصطناعية لأغراض عسكرية، فضلا عن إلكترونيات دقيقة ومعدات للدبابات.

وذكر أحد المصادر أن الصين تزود روسيا أيضا ببصريات ووقود الصواريخ، كما يزيد التعاون بينهما في مجال الفضاء.

ورفض متحدثون باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق، ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للحصول على تعليق خلال العطلة الأسبوعية.

الولايات المتحدة الصين روسيا أوكرانيا موسكو أقمار اصطناعية لأغراض عسكرية وزارة الخارجية الصينية

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رمضانك مصراوي

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