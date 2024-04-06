تقارير: الهجمات على عمال الإغاثة بغزة منذ ما قبل مقتل عمال المطبخ المركزي مترابطة

مصراوي

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، إنه بعد مراجعة وثائق وبيانات اتضح أن هناك نمط يجمع بين الهجمات على عمال الإغاثة بغزة منذ ما قبل مقتل عمال المطبخ المركزي.

كذلك أكدت مصادر للشبكة الأمريكية أن موظفين بالمطبخ المركزي العالمي تعرضوا لإطلاق نار مرتين إحداهما قبل حادثة مقتل زملائهم بيومين.

فيما صرح مسؤول بلجنة الإنقاذ الدولية للشبكة الأمريكية، بأنه في 18 يناير الماضي أصيب موظفون للجنة الدولية بانفجار قنبلة رغم إبلاغها إسرائيل بموقعهم.

وأشار مسؤول لجنة الإنقاذ الدولية، إلى أن إسرائيل قدمت تفسيرات لما وقع لموظفيها بدأت بالإنكار وانتهت بالاعتراف.