مصادر: موظفون بالمطبخ العالمي تعرضوا لإطلاق نار مرتين قبل مقتل زملائهم بيومين

مصراوي

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤول بلجنة الإنقاذ الدولية، اليوم السبت، إنه في 18 يناير الماضي أصيب موظفون للجنة الدولية بانفجار قنبلة رغم إبلاغها إسرائيل بموقعهم.

وأشار مسؤول لجنة الإنقاذ الدولية، إلى أن إسرائيل قدمت تفسيرات لما وقع لموظفيها بدأت بالإنكار وانتهت بالاعتراف.

كذلك أكدت مصادر للشبكة الأمريكية أن موظفين بالمطبخ المركزي العالمي تعرضوا لإطلاق نار مرتين إحداهما قبل حادثة مقتل زملائهم بيومين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه بعد مراجعة وثائق وبيانات، أن هناك نمط يجمع الهجمات على عمال الإغاثة بغزة منذ ما قبل مقتل عمال المطبخ المركزي.