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BBC

عقب انهيار أحد السدود.. إجلاء الآلاف في روسيا بسبب فيضانات عارمة

07:34 م السبت 06 أبريل 2024

فيضانات في روسيا

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موسكو - (د ب أ)

اضطر آلاف الأشخاص في منطقة أورينبورج جنوب غرب جبال الأورال في روسيا إلى الإجلاء بسبب الفيضانات العارمة وانهيار أحد السدود.

وقال فاسيلي كوزوبيتسا، عمدة مدينة أورسك الأكثر تضررا بشكل خاص "الوضع يأخذ منعطفا سريعا نحو الأسوأ"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس اليوم السبت.

ووفقا للسلطات، انهار سد كان من المفترض أن يمنع مياه الفيضانات في نهر الأورال مساء الجمعة.

وغمرت المياه أكثر من 2400 منزل في المدينة، وتم إجلاء أكثر من ألفي شخص في أورسك وحدها، كما نقلت سلطات الدفاع المدني الأشخاص إلى بر الأمان في بلدات أخرى في المنطقة.

وعثر على جثتين خلال تفقد البلدة القديمة التي غمرتها المياه، غير أن سبب الوفاة غير معروف بعد، ولكنهما لم يغرقا وفقا للمعلومات الرسمي، ونفت السلطات تقارير إعلامية عن وقوع المزيد من الضحايا.

وشرع مكتب المدعي العام في إجراءات جنائية بسبب الإهمال فيما يتعلق بالفيضانات، ويمكن أن تكون خلفية ذلك تفتيشا للسد من قبل هيئة الإشراف الفني "روستكنادستور" في عام 202، وحدد التفتيش 38 عيبا وأمر بتصحيحها، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا قد حدث.

وفي منتصف نهار السبت، دق مكتب عمدة العاصمة الإقليمية أورينبورج الواقعة في منطقة أبعد إلى الغرب ناقوس الخطر، ويقال إن نهر الأورال قد وصل بالفعل إلى مستوى المياه البالغ 8.55 متر هناك وأنه يرتفع بسرعة، وقال رئيس البلدية سيرجي سالمين إن الوضع حرج ودعا المواطنين إلى الإخلاء.

انهيار سد فيضانات روسيا الفيضانات العارمة

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