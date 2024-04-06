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BBC

أمبري للأمن البحري: تقارير عن استهداف سفينة جنوب غربي الحديدة

07:19 م السبت 06 أبريل 2024

أرشيفية

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مصراوي

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيان، اليوم السبت، أنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة اليمنية.

وتستمر جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن في استهداف السفن المتجهة من وإلى إسرائيل لحين وقف الحرب على قطاع غزة، قبل أن تضم إلى قائمة أهدافها كلا من السفن الأمريكية والبريطانية، ردًا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على اليمن.

وفي كلمة ألقاها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة اليمنية، أكد استمرار الحوثيين في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية لم تؤثر على قدرات الجماعة اليمنية.

أمبري البريطانية الأمن البحري استهداف سفينة الحديدة اليمن الحوثيون

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رمضانك مصراوي

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