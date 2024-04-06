ألمانيا ترسل طائرة نقل عسكرية إلى الشرق الأوسط لإنزال مساعدات بغزة

برلين - (د ب أ)

يعتزم الجيش الألماني إرسال طائرة نقل من طراز "أيه 400 إم" إلى الشرق الأوسط لإنزال مواد غذائية فوق قطاع غزة الفلسطيني.

ووفقا لما أعلنه متحدث باسم سلاح الجو الألماني اليوم السبت، فإن الطائرة ستقلع بعد غد الاثنين من قاعدة فونستورف باتجاه الشرق الأوسط على أن يتم استخدامها لأول مرة فوق القطاع الساحلي يوم الأربعاء المقبل.

وستحل هذه الطائرة محل طائرة أخرى يجري استخدامها حتى الآن؛ وأفاد المتحدث باسم سلاح الجو أن الطائرة الجديدة ستسمح بالتحول إلى العمل بالنظام الدولي المعتمد عالميا الخاص بمنصات التحميل (باليتات) الأمر الذي سيتيح للجيش الألماني تعبئة المساعدات بنفسه مستقبلا.

يذكر أنه كان لابد من استخدام نظام (باليتات) فرنسي خلال الرحلات التي نفذتها الطائرة المستخدمة حتى الآن وهي طائرة نقل طراز سي-130.

وأوضح المتحدث أن من المنتظر أن تستمر المهمة لعدة أسابيع حتى يصبح الرصيف البحري جاهزا لاستقبال إمدادات الإغاثة.

وحسب تصريحات المتحدث، يعتزم الأردن الذي يقود عملية الإمداد بالمساعدات لقطاع غزة عن طريق الجو، إنزال كمية كبيرة للغاية من المساعدات يوم الثلاثاء المقبل مع حلول نهاية شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الألماني كان بدأ في منتصف مارس الماضي في إنزال مساعدات عينية للسكان الذين يعانون في القطاع المحاصر حيث تم إنزال مواد غذائية كالأرز والدقيق عن طريق المظلات.

وللمشاركة في عملية توصيل المساعدات، كان الجيش الألماني قام بنقل طائرتين طراز سي-130 هركيوليز متمركزتين في فرنسا إلى الأردن صاحب مبادرة الجسر الجوي لنقل المساعدات إلى غزة، وشاركت دول أخرى مثل الولايات المتحدة في هذه المبادرة.

وتستطيع كل طائرة من الطائرتين الألمانيتين المستخدمتين في المهمة نقل ما يصل إلى 18 طنا من المساعدات العينية.