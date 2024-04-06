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الحكومة الكويتية تقدم استقالتها عقب الانتخابات البرلمانية

02:17 م السبت 06 أبريل 2024

الكويت

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الكويت- (د ب أ)
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم السبت، عقب الانتخابات البرلمانية، التي اختبرت الخميس الماضي، وذلك تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور والتي تتشكل على تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل إقليمي للإقليم الأم.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته اليوم، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد الرئيس العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من أبريل الحالي.

وأجريت انتخابات التصويت يوم الخميس، حيث وجدت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر 62.1% .

الكويت الانتخابات البرلمانية الحكومة الكويتية

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