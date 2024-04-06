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BBC

الإمارات تستقبل الدفعة الـ 15 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين

02:14 م السبت 06 أبريل 2024

الإمارات تستقبل الدفعة الـ 15 من الأطفال الجرحى وم

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وكالات

استقبلت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، الدفعة الـ15 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وعلى متنها 27 من أبناء غزة الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 60 مرافقاً، ليصل إجمالي المرضى والمصابين الذين استقبلتهم الإمارات إلى 1339 شخصاً، بينهم 644 طفلاً من الجرحى والمصابين بالسرطان، و 695 مرافقاً من ذويهم.

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وفور وصول الطائرة القادمة من مطار العريش في مصر، إلى مطار زايد الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين الذين تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

يأتي وصول القافلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

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وأعرب أهالي المرضى والجرحى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تشكل نموذجاً متفرداً من حيث التضامن مع شعوب العالم في الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية، ومن حيث موقف الإمارات تجاه الأشقاء العرب، وتحديداً الشعب الفلسطيني في ظل الظروف التي يواجهها.

وأكد أهالي الجرحى، أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة في مد يد العون و الإغاثة إلى الشعب الفلسطيني ومساندته في هذه الظروف، مثمنين جهود الفرق الطبية والتطوعية التي قدمت الدعم الكامل لهم، مؤكدين أنهم يشعرون أنهم بين أهلهم في دولة الإمارات.

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ومنذ بدء الأزمة في قطاع غزة، تقدم الإمارات كافة أشكال المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وعززت الإمارات من جهودها لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريراً، كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، والذي يتسع لـ 100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية.

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الإمارات الأطفال الفلسطينيين مطار العريش

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