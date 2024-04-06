من أين أنت يارجل؟.. بايدن يرد على سؤال بشأن تخليه عن إسرائيل

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة، وذلك غداة تحذير وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسئل بايدن خلال مغادرته البيت الأبيض، عما إذا كان هدد خلال اتصاله بنتنياهو بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، فأجاب "لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به" حاليا.

وسخر الرئيس الأمريكي من سؤال إن كان يتخلى عن دعم إسرائيل، حيث رد على الصحفي الذي وجهه قائلا "من أين أنت يا رجل"، قبل أن يتساءل "هل هذا سؤال جدي؟".

وخلال محادثة هاتفية الخميس بين بايدن ونتنياهو سادها التوتر واستمرت 30 دقيقة، قال بايدن لنتنياهو إن سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل ستكون رهن حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة، في أول تلميح، لتغيير محتمل في سياسة واشنطن منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

البيت الأبيض أكد أن على إسرائيل أن تفعل المزيد للوفاء بالوعود التي قطعتها لبايدن، وواصل بايدن وقوفه إلى جانب إسرائيل على الرغم من القلق بشأن ارتفاع حصيلة الشهداء المدنيين والوضع الإنساني المتردي في غزة.

لكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في نوفمبر، يواجه بايدن معارضة متزايدة لسياسته في غزة من الناخبين المسلمين والشباب، حيث يحضه حلفاؤه على تغيير المسار.