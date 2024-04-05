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BBC

بولندا تسلم مذكرة احتجاج للسفير الإسرائيلي بسبب الهجوم على قافلة غزة

08:38 م الجمعة 05 أبريل 2024

وزارة الخارجية البولندية

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وارسو (د ب أ)

سلمت وزارة الخارجية البولندية مذكرة احتجاج إلى سفير إسرائيل لدى البلاد، بعد مقتل عامل إغاثة بولندي في غزة.

وكان المواطن البولندي من بين سبعة أشخاص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على قافلة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي للإغاثة.

وقال نائب وزير الخارجية أندريه شينا اليوم الجمعة بعد اجتماعه مع السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني، إن السفير اعتذر عن الهجوم.

وذكر شينا أن مذكرة الاحتجاج حثت إسرائيل على التحقيق مع الجنود المسؤولين عن الهجوم بموجب القانون الجنائي.

وأضاف: "لم يكن هذا عملا من أعمال الحرب، بل كان جريمة قتل".

وتطالب بولندا بتقديم تعويضات لعائلة موظف الإغاثة الذي قُتل.

وفي أعقاب الهجوم، رد ليفني على منشور لسياسي يميني بولندي معارض - وصف فيه سلوك إسرائيل في قطاع غزة بأنه جريمة حرب – باتهامه بمعاداة السامية.

ورفضت وزارة الخارجية اتهامات ليفني. وقال شينا "إن انتقاد القيادة الإسرائيلية وقواتها المسلحة من جانب الرأي العام أو الحكومة البولندية فيما يتعلق بقتل سبعة متطوعين ليس تعبيرا عن معاداة السامية".

وقال ليفني، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إنه أعرب عن أسفه العميق واعتذاره الصادق عن وفاة المتطوعين.

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