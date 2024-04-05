إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي: السنوار غير مهتم بعقد صفقة ويفضل الانتظار لوقف الحرب في غزة

08:23 م الجمعة 05 أبريل 2024

يحيى السنوار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله، إن تزايد التقديرات بأن يحيى السنوار غير مهتم بعقد صفقة ويفضل الانتظار للتوصل لاتفاق بوقف الحرب في غزة.

وقاطعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الأربعاء، جلسة للكنيست الإسرائيلي، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

ونقلت قناة الكنيست الإسرائيلي، أن عائلات الأسرى صرخوا داخل الكنيست لمطالبة المسؤولين بالعمل من أجل إعادة ذويهم.

باللون الأصفر اعتراضًا على تقاعس الحكومة في عودة ذويهم حتى الآن.

واحتشد الثلاثاء، آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست الإسرائيليين في احتجاجات غير مسبوقة للمطالبة بعودة ذويهم وإقالة نتنياهو وحكومته.

وتضمنت الاحتجاجات عدة اعتقالات من قبل قوات الشرطة، بعد زعم قوات الاحتلال أن المتظاهرين تجاوزوا الخطوط الآمنة.

يحيى السنوار وقف الحرب في غزة الكنيست الإسرائيلي عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من حماس على مطالبة مجلس حقوق الإنسان بحظر تصدير السلاح لإسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* منخفض جوي وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"