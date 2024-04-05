مسؤول إسرائيلي: السنوار غير مهتم بعقد صفقة ويفضل الانتظار لوقف الحرب في غزة

مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله، إن تزايد التقديرات بأن يحيى السنوار غير مهتم بعقد صفقة ويفضل الانتظار للتوصل لاتفاق بوقف الحرب في غزة.

وقاطعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الأربعاء، جلسة للكنيست الإسرائيلي، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

ونقلت قناة الكنيست الإسرائيلي، أن عائلات الأسرى صرخوا داخل الكنيست لمطالبة المسؤولين بالعمل من أجل إعادة ذويهم.

باللون الأصفر اعتراضًا على تقاعس الحكومة في عودة ذويهم حتى الآن.

واحتشد الثلاثاء، آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست الإسرائيليين في احتجاجات غير مسبوقة للمطالبة بعودة ذويهم وإقالة نتنياهو وحكومته.

وتضمنت الاحتجاجات عدة اعتقالات من قبل قوات الشرطة، بعد زعم قوات الاحتلال أن المتظاهرين تجاوزوا الخطوط الآمنة.