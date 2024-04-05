العدل الدولية: كولومبيا تطلب الدخول كطرف في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل



مصراوي

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن كولومبيا طلبت الدخول كطرف في دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، لارتكابها إبادة جماعية في غزة.

كانت محكمة العدل الدولية، أمرت إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.

وأضافت العدل الدولية، أنه على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأضافت العدل الدولية: "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات"، مشيرة إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.