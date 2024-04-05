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BBC

مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: ستتوقف الحرب إذا استسلمت حماس وأطلقت سراح الأسرى

07:31 م الجمعة 05 أبريل 2024

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردا

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قال المندوب الإسرائيلي بمجلس الأمن جلعاد إردان، إن استهداف العاملين بالمطبخ المركزي لم يكن متعمدا والعسكريون لم يحترموا المعايير.
وأضاف المندوب الإسرائيلي: "سنتعلم من هذا التحقيق وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة"، موضحا أن إسرائيل تقدر العمل الإنساني في غزة ولم تستهدف المدنيين أبدا بشكل مقصود.
وتابع مندوب الاحتلال، أن استهداف العاملين الإنسانيين من المطبخ المركزي العالمي كان بسبب سوء تحديد الأهداف ليلا، مشيرا إلى أن إسرائيل تخوض حربا دفاعية في غزة ولم نرد اندلاع هذه الحرب.
وأكمل جلعاد: "نلتزم تماما بقوانين الحرب وقوات الدفاع نفذت التدابير الاحترازية بشكل أفضل من أي مكان آخر في العالم"، قائلا: "يجب أن تستسلم حماس وتطلق سراح الأسرى وإن فعلت ذلك فيمكن للحرب أن تتوقف بدءا من اليوم".
وأوضح: "إسرائيل سهلت بالفعل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولم تفرض أي قيود على حجم المساعدات"، موضحا أننا نلتزم ببذل كل الجهود لتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

جلعاد إردان مجلس الأمن طوفان الأقصى حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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