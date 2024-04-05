نصر الله: جبهة لبنان مرتبطة بالحرب في غزة

بيروت (د ب أ)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة، إن معركة "طوفان الأقصى" مفصل تاريخي ومحور المقاومة سينتصر فيها.

وأضاف نصرالله خلال مهرجان "طوفان الأحرار" الذي نظّمه "حزب الله" اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، إحياءً ليوم القدس العالمي: إن حادثة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق هي مفصل لها ما قبلها وما بعدها"، قائلا "الكل يجب أن يحضّر نفسه وأن يرتّب أموره وأن يحتاط كيف يمكن أن تذهب الأمور وأن نكون جاهزين لكل احتمال وهذه الحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية ستفتح باباً لحسم هذه المعركة قريباً".

وأعلن أن "جبهة لبنان لن تقف وهذا أمر محسوم وهي مرتبطة بجبهة غزة. والمقاومة في لبنان أدارت معركتها خلال الأشهر الستة حتى الآن ضمن رؤية واستراتيجية".

وأشار إلى أن المقاومة في لبنان "على أتم الجاهزية لأيّ حرب والسلاح الأساسي لم نستخدمه بعد"، مؤكّداً أن المقاومة قوية ولبنان قوي بالمعادلة الذهبية والتضامن القوي في بيئة المقاومة.

وأشار إلى أن " كلّ من يحلّل ويقول إن ما يجري في غزّة وفلسطين والعراق واليمن والانتخابات الرئاسية في لبنان ينتظر المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا غير صحيح".

وأكّد أن "الجمهورية الإسلامية لا تفاوض على أي من الملفات الإقليمية مع الأمريكيين. وهي ترفض حتّى الآن التفاوض المباشر مع الأمريكيين بموضوع الملف النووي، وموقفها واضح وحاسم ويعمده دماء الشهداء".

وتابع "كل المقاومين الذين يسندون ظهورهم للجمهورية الإسلامية يجب أن يطمئنوا، ويجب أن نشعر أن العلاقة مع إيران والتحالف مع إيران هو عنوان الفخر والذي يجب أن يخجل هو من يقيم علاقات ويطبع مع إسرائيل ومن يقيم علاقة وصداقة مع الولايات المتحدة الملطخة يداها بالدماء".