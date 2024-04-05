زلزال بقوة 8ر4 درجة يضرب منطقة نيويورك ولا تقارير عن وقوع أضرار



نيويورك (د ب أ)

أعلنت السلطات الأمريكية، أن مدينة نيويورك والمنطقة المحيطة بها تعرضت لزلزال بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة.

ووقع الزلزال على عمق 7ر4 كيلومتر، وكان مركزه في ولاية نيوجيرسي، على بعد حوالي 65 كيلومترا من نيويورك. وشعر السكان بالزلزال كهزة طفيفة في مانهاتن.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع أضرار. وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية، تم إبلاغ عمدة نيويورك، إريك آدامز، بالتطورات الخاصة بالزلزال.