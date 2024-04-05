إعلان

BBC

استئناف حركة الملاحة بعد زوال مشكلة فنية بنظام صاروخي على متن فرقاطة دنماركية

04:44 م الجمعة 05 أبريل 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كوبنهاجن (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة البحرية والجوية في المنطقة الواقعة حول قاعدة كورسور البحرية في الدنمارك عقب إصلاح عطل فني في نظام الأسلحة على سفينة تابعة للبحرية الملكية الدنماركية.

وكان قد تم تفعيل قاذفة الصواريخ المنصوبة على متن الفرقاطة نيلز جويل، ولم يتسن إيقافها مما دفع المسؤولين إلى إصدار أوامر بوقف حركة الملاحة البحرية والجوية القريبة من القاعدة.

وبعد السيطرة على الموقف، قالت الوزارة إنه لم يعد هناك أي خطر من انطلاق صاروخ من الفرقاطة.

وأثارت هذه المشكلة خطرا على مدار عدة ساعات من أن يتم انطلاق صاروخ بطريق الخطأ لمسافة عدة كيلومترات من الفرقاطة.

وتراوحت منطقة الخطر بين 5 إلى 7 كيلومترات من القاعدة البحرية. وعلى الفور أصدرت السلطات أوامر للمسؤولين عن حركة الملاحة البحرية بالابتعاد عن المنطقة، وتم إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة.

قاعدة كورسور البحرية قاذفة الصواريخ نظام صاروخي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

البنك المركزي: البنوك إجازة من الثلاثاء إلى الأحد بمناسبة عيد الفطر
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"