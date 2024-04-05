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BBC

أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 شخصًا في هجمات روسية على منطقة دونيتسك

11:35 ص الجمعة 05 أبريل 2024

أوكرانيا

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أ ش أ
أعلن فاديم فيلاشكين رئيس الإدارة العسكرية في دونيتسك، اليوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، جراء قصف روسي على منطقة دونيتسك.

وأضاف فيلاشكين "في 4 أبريل، قتل الروس اثنين من المدنيين وأصيب تسعة آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وقال فيلاشكين إن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في منطقة دونيتسك تم تحديده دون الأخذ في الاعتبار الضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.

هذا المحتوى من

Asha
أوكرانيا هجمات روسية منطقة دونيتسك

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