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BBC

ردًا على وزير الإسرائيلي.. قطر: يسعى للظهور عبر مهاجمتنا لتعزيز مستقبله السياسي

11:48 م الخميس 04 أبريل 2024

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان، اليوم الخميس، إن وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نير بركات يهاجم الوسطاء بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الأنصاري أن بركات هو سياسي آخر بإسرائيل يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي، مؤكدا أن نشر الأكاذيب بشأن قطر التي ساعدت في إطلاق الأسرى علامة على تهور سياسي وأنانية.

سبق وأن قال وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نير بركات في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، إن قطر مخادعة ولا يثقون بوساطتها مع حماس، مضيفا "إنها ذئب يرتدي ملابس حمل"، زاعما أن قطر تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

ماجد الأنصاري وزارة الخارجية القطرية وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إسرائيل قطر

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