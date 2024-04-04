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BBC

واشنطن تتهم الحوثيين بزرع أكثر من مليوني لغم في اليمن

11:11 م الخميس 04 أبريل 2024

الولايات المتّحدة

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صنعاء (د ب أ)

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، جماعة أنصار الله الحوثية، بزرع أكثر من مليوني لغم في اليمن.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان مقتضب بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام الموافق 4 أبريل "قامت مليشيا الحوثي الإرهابية بزراعة أكثر من مليوني لغم في اليمن".

وأضافت السفارة أن هذه الألغام "حولت اليمن إلى أكبر حقل للألغام على الإطلاق، حيث يحتاج إزالتها بشكل كلي إلى 8 سنوات".

وتابعت "في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، ندعم ونقدر الجهود المبذولة لإزالة الألغام في اليمن.. كل خطوة نحو إزالة الألغام هي خطوة نحو السلام".

وسبق أن سقط العديد من الضحايا جراء انفجار ألغام من مخلفات الحرب في عدة محافظات يمنية.

الولايات المتحدة السفارة الأمريكية لدى اليمن جماعة أنصار الله الحوثية اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام

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