زعيم الحوثيين: عملياتنا العسكرية مستمرة في البحر الأحمر وصولا إلى المحيط الهندي

صنعاء (د ب أ)

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي مساء اليوم الخميس، مقتل وإصابة 67 من عناصره بغارات أمريكية بريطانية، منذ بدء عمليات الدولتين في 12 يناير الماضي.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة إن "العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، وهو يقترب من اكتمال ثلاثة أشهر نفذ فيه 424 غارة وقصفا بحرياً". وأضاف أنه "ارتقى خلال العدوان الأمريكي البريطاني 37 شهيدا و30 جريحا".

وتابع "نؤكد على فشل الأعداء وإخفاقهم في منع العمليات أو الحد منها، والنتائج التي حققتها قواتنا مهمة جدا".

وفي السياق، قال زعيم الحوثيين إن"جبهتنا في اليمن مستمرة في العمليات العسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب وصولا إلى المحيط الهندي".

وأعلن أنه "وصل عدد السفن التي تم استهدافها إلى 90 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، وسط اعتراف أمريكي وبريطاني بعجزهم التام عن وقف الهجمات".

وأضاف أنه" بلغت عمليات الجماعة خلال شهر واحد فقط 34 عملية نفذت بعدد 125 صاروخا باليستياً ومجنحا وطائرة مسيرة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير الماضي هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.