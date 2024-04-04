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BBC

البنتاجون: إسرائيل لم تقم بما يكفي لحماية المدنيين في غزة

10:12 م الخميس 04 أبريل 2024

البنتاجون

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مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الخميس، إن إسرائيل لم تقم بما يكفي لحماية المدنيين في غزة.

وكشفت البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن شدد لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت على الحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية عمال الإغاثة والمدنيين في غزة.

وأشارت إلى أوستن ناقش مع جالانت الحاجة إلى الزيادة السريعة في المساعدات عبر جميع المعابر، مؤكدة أن وزير الدفاع الأمريكي أعرب لنظيره الإسرائيلي عن سخطه حيال الضربة الإسرائيلية ضد عمال الإغاثة في غزة.

وأوضحت البنتاجون في بيانها أنها لم تحصل بعد من إسرائيل على خطة مفصلة بشأن أي عملية محتملة في رفح.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي إسرائيل غزة

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رمضانك مصراوي

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