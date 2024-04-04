الحوثي: استهدفنا 90 سفينة وسط اعتراف أمريكي بريطاني بعجزهم التام عن وقف هجماتنا

مصراوي

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منذ نصف قرن.

وأكد الحوثي، أن كل ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي جريمة تضاف إلى سجله الإجرامي، موضحا أن الولايات المتحدة قدمت الأسلحة والمعلومات للاحتلال الإسرائيلي لقتل وإعدام المدنيين في غزة.

وأشار زعيم الحوثيين، إلى أن موقف حكومات عمال الإغاثة الذين قتلهم الاحتلال في غزة كان متسامحا، لافتا إلى أن الاحتلال يفتك بسكان غزة ويمسح مربعات سكنية بأكملها وسط دعم أمريكي مفتوح: "الولايات المتحدة تقدم دعما لا محدود للاحتلال الإسرائيلي لاستكمال جرائمه بحق المدنيين في غزة".

وأوضح عبد الملك الحوثي، أن كتائب القسام ومعها بقية الفصائل تكبد الاحتلال الإسرائيلي في كافة محاور القتال خسائر فادحة.

وكشف الحوثي أن جماعته استهداف حتى الآن 90 سفينة وسط اعتراف أمريكي وبريطاني بعجزهم التام عن وقف هجمات الحوثيين، موضحا أن العدوان الأمريكي البريطاني وهو يقترب من اكتمال 3 أشهر نفذ 424 غارة وقصفا بحريا ضد اليمن.

وأكد الحوثي على فشل من وصفهم بـ "الأعداء" وإخفاقهم في منع العمليات أو الحد منها، مشيرا إلى أن النتائج التي حققتها جماعة الحوثيين مهمة جدا، لافتا إلى استشهاد 37 شخصا وإصابة 30 في 424 غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن على مدار 3 أشهر.

وأضاف عبد الملك الحوثي: "نفذنا خلال شهر واحد فقط 34 عملية باستخدام 125 صاروخا باليستياً ومجنحا وطائرة مسيرة"، قائلا إن جبهة اليمن مستمرة في تنفيذ العمليات العسكرية بالبحرين الأحمر والعربي وصولا إلى المحيط الهندي.