البث الإسرائيلية: مضمون رسالة واشنطن بعد مكالمة نتنياهو وبايدن قاسية للغاية

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية، اليوم الخميس، إن المحادثة الهاتفية بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس جو بايدن كانت صعبة أكثر مما كان متوقعا.

وأكد مسؤولان إسرائيليان، أن مضمون رسالة البيت الأبيض بعد مكالمة نتنياهو وبايدن قاسية للغاية.

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، إن بايدن انتقد بشدة سلوك إسرائيل في الأيام الأخيرة بشأن مقتل عمال الإغاثة.

سبق وأن قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو أن الضربات على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني العام في غزة غير مقبول.

وأكد كيربي أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، مشيرا إلى أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقطاع سيحددها تقييمها للتحرك الفوري لإسرائيل.

وأوضح كيربي أن بايدن ونتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل وشعبها.

وأشار كيربي إلى أن بايدن حث نتنياهو على منح السلطات لفريق التفاوض الإسرائيلي من أجل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى دون تأخير.