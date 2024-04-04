البيت الأبيض: بايدن حثّ نتنياهو على منح السلطات لفريق التفاوض للتوصل إلى اتفاق

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو أن الضربات على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني العام في غزة غير مقبول.

وأكد كيربي أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، مشيرا إلى أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقطاع سيحددها تقييمها للتحرك الفوري لإسرائيل.

وأوضح كيربي أن بايدن ونتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل وشعبها.

وأشار كيربي إلى أن بايدن حث نتنياهو على منح السلطات لفريق التفاوض الإسرائيلي من أجل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى دون تأخير.