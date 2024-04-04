إعلان

BBC

البيت الأبيض: بايدن حثّ نتنياهو على منح السلطات لفريق التفاوض للتوصل إلى اتفاق

08:35 م الخميس 04 أبريل 2024

جون كيربي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو أن الضربات على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني العام في غزة غير مقبول.

وأكد كيربي أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، مشيرا إلى أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقطاع سيحددها تقييمها للتحرك الفوري لإسرائيل.

وأوضح كيربي أن بايدن ونتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل وشعبها.

وأشار كيربي إلى أن بايدن حث نتنياهو على منح السلطات لفريق التفاوض الإسرائيلي من أجل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى دون تأخير.

جون كيربي البيت الأبيض إسرائيل الولايات المتحدة نتنياهو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلينكن محذرًا نتنياهو: إن لم نر التغييرات التي نريدها بغزة فسيطرأ تغيير على سياساتنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

عاجل - انقلاب في طقس أسبوع عيد الفطر.. أمطار مفاجئة وصقيع
* هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز تقعان في فخ مقلب رامز جاب من الأخر بعد قليل
* عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل
* مبادرة خفض الأسعار.. الدواجن فوق الحد الأقصى والبيض يتحدى بزيادة 33 جنيها
* انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"