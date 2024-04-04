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BBC

نيويورك تايمز: صفقة تزويد إسرائيل بمقاتلات معلّقة ولم يوقع عليها الديمقراطيون

08:30 م الخميس 04 أبريل 2024

الحرب في غزة

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مصراوي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الديمقراطيين في الكونجرس يدرسون ما إذا كانوا سيستخدمون نفوذهم على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأوضحت مصادر للصحيفة الأمريكية أن صفقة تزويد إسرائيل بمقاتلات بقيمة 18 مليار دولار معلقة والديمقراطيون لم يوقعوا عليها.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، إنهم وصلوا إلى مرحلة يجب أن تكون المساعدات لإسرائيل مشروطة مع استمرار الحرب في غزة، مؤكدا أنه سيصوت لصالح فرض شروط على المساعدات لإسرائيل إذا أمر نتنياهو الجيش بدخول رفح.

كذلك صرح السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، بأن استهداف عمال الإغاثة دليل مأساوي على أن طريقة إدارة حكومة نتنياهو للحرب خاطئة، مشيرا إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية وقف تمويل استراتيجية حكومة نتنياهو التي قتلت المدنيين وعمال الإغاثة.

الحرب في غزة الكونجرس إسرائيل مبيعات الأسلحة لإسرائيل نتنياهو

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رمضانك مصراوي

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