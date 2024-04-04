إعلان

BBC

السودان: البرهان يؤكد الاحتفال قريبا على قوات الدعم السريع

08:28 م الخميس 04 أبريل 2024

السودان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

عطبرة (د ب ا)

أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن "الجيش سيحتفل بالنصر قريبا، ويحتفل الشعب السوداني بالانتصار على "قوات الدعم السريع" المتمردة على الدولة".

وجدد البرهان -في كلمة له من مدينة عطبرة السودانية نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم، تأكيده بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريبا، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية.

وحيا البرهان ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، مشددا على أن "القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته".

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، "بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان "قوات الدعم السريع".

وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

السودان قوات الدعم السريع الجيش السوداني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نيويورك تايمز: صفقة تزويد إسرائيل بمقاتلات معلّقة ولم يوقعوا عليها الديمقراطيون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

عاجل - انقلاب في طقس أسبوع عيد الفطر.. أمطار مفاجئة وصقيع
* هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز تقعان في فخ مقلب رامز جاب من الأخر بعد قليل
* عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل
* مبادرة خفض الأسعار.. الدواجن فوق الحد الأقصى والبيض يتحدى بزيادة 33 جنيها
* انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"