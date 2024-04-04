نتنياهو: يمكننا الدفاع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا لمبدأ "سنؤذي من يؤذينا"

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها وستتصرف وفقا لمبدأ "سنؤذي من يؤذينا".

وأشار نتنياهو إلى أن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات وبالتالي فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تعمل دفاعيا وهجوميا ضد إيران وأذرعها وستعرف كيف تحمي نفسها.

وأعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، رفع حالة التأهب في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم على خلفية التهديدات الإيرانية.