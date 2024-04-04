إعلان

BBC

نتنياهو: يمكننا الدفاع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا لمبدأ "سنؤذي من يؤذينا"

08:22 م الخميس 04 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها وستتصرف وفقا لمبدأ "سنؤذي من يؤذينا".

وأشار نتنياهو إلى أن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات وبالتالي فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تعمل دفاعيا وهجوميا ضد إيران وأذرعها وستعرف كيف تحمي نفسها.

وأعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، رفع حالة التأهب في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم على خلفية التهديدات الإيرانية.

نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السودان: البرهان يؤكد الاحتفال قريبا على قوات الدعم السريع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

عاجل - انقلاب في طقس أسبوع عيد الفطر.. أمطار مفاجئة وصقيع
* هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز تقعان في فخ مقلب رامز جاب من الأخر بعد قليل
* عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل
* مبادرة خفض الأسعار.. الدواجن فوق الحد الأقصى والبيض يتحدى بزيادة 33 جنيها
* انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"