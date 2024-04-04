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BBC

الاحتلال: عززنا قدراتنا الدفاعية وجهزنا طائرات مقاتلة لشن هجمات حال حدوث مستجدات

08:12 م الخميس 04 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز قدراته الدفاعية وجهز طائرات مقاتلة لشن هجمات في حالة حدوث أي مستجدات، مؤكدا أن قواته جاهزة لأي حدث.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل تراقب كل أعدائها وليس حماس فحسب.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف جالانت أجرى تقييما للوضع في البلاد مع رئيسي الأركان والشاباك ومسؤولين آخرين في الجهاز الأمني.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حماس

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