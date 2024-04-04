إعلان

BBC

الرئيس الإيراني: زعزعة أمن أي بلد مسلم هي بمثابة زعزعة لأمن بلادنا

08:04 م الخميس 04 أبريل 2024

إيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن العالم لم يشهد في التاريخ جرائم وحشية بحق الأطفال والنساء مثلما يحدث في غزة، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن الإبادة الجماعية في القطاع تتم بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

وأكد رئيسي أن العالم بأسره يندد "بالكيان الصهيوني" وجميع الشعوب تنفر من الولايات المتحدة التي تدعمه، موضحا أن زعزعة أمن أي بلد مسلم هي بمثابة زعزعة لأمن إيران.

وأشار رئيسي إلى أن "الكيان الصهيوني" لم يحقق حتى اليوم أيا من أهدافه في قطاع غزة، لافتا إلى أن لجوء الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا دليل على ضعفه.

وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران تدافع عن المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن بصوت عال.

إيران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال: عززنا قدراتنا الدفاعية وجهزنا طائرات مقاتلة لشن هجمات حال حدوث مستجدات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

عاجل - انقلاب في طقس أسبوع عيد الفطر.. أمطار مفاجئة وصقيع
* هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز تقعان في فخ مقلب رامز جاب من الأخر بعد قليل
* عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل
* مبادرة خفض الأسعار.. الدواجن فوق الحد الأقصى والبيض يتحدى بزيادة 33 جنيها
* انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"