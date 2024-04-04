الرئيس الإيراني: زعزعة أمن أي بلد مسلم هي بمثابة زعزعة لأمن بلادنا

مصراوي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن العالم لم يشهد في التاريخ جرائم وحشية بحق الأطفال والنساء مثلما يحدث في غزة، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن الإبادة الجماعية في القطاع تتم بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

وأكد رئيسي أن العالم بأسره يندد "بالكيان الصهيوني" وجميع الشعوب تنفر من الولايات المتحدة التي تدعمه، موضحا أن زعزعة أمن أي بلد مسلم هي بمثابة زعزعة لأمن إيران.

وأشار رئيسي إلى أن "الكيان الصهيوني" لم يحقق حتى اليوم أيا من أهدافه في قطاع غزة، لافتا إلى أن لجوء الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا دليل على ضعفه.

وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران تدافع عن المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن بصوت عال.