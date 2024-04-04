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BBC

أردوغان يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي التركي بأنقرة

05:41 م الخميس 04 أبريل 2024

رجب طيب أردوغان

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أنقرة (د ب أ)


عقد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن الاجتماع بدأ في المجمع الرئاسي عند الساعة 1545 بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي في ختام الاجتماع.

ويعتبر مجلس الأمن القومي أعلى هيئة تنسيق أمني في تركيا، ويضم عسكريين ومدنيين ويتخذ قرارات لتحديد وتنفيذ سياسات الأمن القومي وضمان التنسيق بين المؤسسات الأمنية.

ويعقد المجلس اجتماعا كل شهرين برئاسة رئيس الجمهورية، لبحث التطورات الأمنية الداخلية والخارجية لتركيا.

أردوغان أنقرة مجلس الأمن القومي التركي

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