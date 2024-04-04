حمين أطفال الحضانات.. الكاميرات توثق تصرف الممرضات لحظة وقوع زلزال تايوان (فيديو)
(مصراوي)
رصدت الكاميرات في حضانة الأطفال حديثي الولادة بإحدى المستشفيات بتايوان، تعامل الممرضات في اللحظات الأولى لوقوع الزلزال الذي ضرب تايوان.
ووثق الفيديو هرولة الممرضات إلى أسرة الأطفال في الحضانة للإمساك بهم خوفًا من سقوطهم، حيث أمسكت الممرضات الثلاثة بالأطفال بكلتا ذراعيهما.
وضرب تايوان أمس الأربعاء زلزال بقوة 7.4 درجة، صنف أنه الأقوى منذ 25 عامًا.
وأسفر الزلزال عن مقتل 9 أشخاص وإصابة حوالي ألف.
🎥#شاهد : في موقف إنسانيّ.. ممرّضات يهرعن لإنقاذ أطفال حديثي الولادة في المستشفى خلال زلزال #تايوان #earthquake pic.twitter.com/0DpqL4aGzE— Step News Agency - وكالة ستيب نيوز (@Step_Agency) April 4, 2024
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