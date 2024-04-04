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BBC

بمشاركة دولية.. الجيش الأردني ينفذ 10 إنزالات جوية على شمال غزة

03:48 م الخميس 04 أبريل 2024

إنزالات جوية على شمال غزة

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عمان - ( د ب أ )

نفذت الجيش الأردني، اليوم الخميس، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دولية.

واحتوت صناديق الإنزال الجوي التي حملتها الطائرات الأردنية اليوم، على ملابس العيد إضافة إلى مواد غذائية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من حرمان فرضه حرب الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع، ووفق وكالة الأنباء الأردنية " بترا".

وأشارت إلى أنه تمت عملية الإنزال من خلال طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة لألمانيا، إضافةً إلى طائرة تابعة لدولة هولندا.

إنزالات جوية على شمال غزة

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71 إنزالاً جوياً أردنياً، و147 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول عربية وأجنبية .

إنزالات جوية على شمال غزة الجيش الأردني مساعدات إنسانية وغذائية صناديق الإنزال الجوي

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