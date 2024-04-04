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BBC

مسؤول أمريكي يحذر: استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق يهدد قواتنا

03:44 م الخميس 04 أبريل 2024

القنصلية الإيرانية في دمشق

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(مصراوي)
حذر قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية أليكسوس جرينكويتش، اليوم الخميس، من تعرض القوات الأمريكية لتهديد من إيران ووكلائها عقب استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال جرينكويتش، إن الهجوم الإسرائيلي الاثنين الماضي، من المحتمل أن يكون حافزًا لتجدد الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

وأشار جرينكويتش، إلى وجود قلق داخل الإدارة الأمريكية عقب الخطاب الإيراني الأخير والذي يشير إلى إمكانية تعرض القوات الأمريكية للخطر.

واتهمت طهران، واشنطن بأنها مسؤولة عن توسع رقعة الحرب لعدم سيطرتها على إسرائيل.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني و5 آخرين، وهو ما دفع إسرائيل لتفعيل أنظمة التشويش على أنظمة تحديد المواقع في جميع أنحاء إسرائيل استعدادًا للرد الإيراني.

القنصلية الإيرانية في دمشق .قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية دمشق الهجوم الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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