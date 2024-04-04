مسؤول أمريكي يحذر: استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق يهدد قواتنا

(مصراوي)

حذر قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية أليكسوس جرينكويتش، اليوم الخميس، من تعرض القوات الأمريكية لتهديد من إيران ووكلائها عقب استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال جرينكويتش، إن الهجوم الإسرائيلي الاثنين الماضي، من المحتمل أن يكون حافزًا لتجدد الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

وأشار جرينكويتش، إلى وجود قلق داخل الإدارة الأمريكية عقب الخطاب الإيراني الأخير والذي يشير إلى إمكانية تعرض القوات الأمريكية للخطر.



واتهمت طهران، واشنطن بأنها مسؤولة عن توسع رقعة الحرب لعدم سيطرتها على إسرائيل.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني و5 آخرين، وهو ما دفع إسرائيل لتفعيل أنظمة التشويش على أنظمة تحديد المواقع في جميع أنحاء إسرائيل استعدادًا للرد الإيراني.