مسؤولون إسرائيليون يناقشون اجتياح رفح في اجتماع اليوم

(مصراوي)

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيبحث في اجتماع اليوم مسألة اجتياح مدينة رفح وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت القناة العبرية، أن المجلس سيناقش أيضًا التهديدات الإيرانية لإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن القوات الأمنية قامت بتفعيل نظام التشويش على أنظمة تحديد المواقع "جي بي إس" في جميع أنحاء إسرائيل استعدادًا لهجوم إيراني محتمل.

وتأتي الاستعدادات عقب مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني في دمشق خلال غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وهو ما نفته إسرائيل قائلة إن المبنى كان تابعًا لفيلق القدس.