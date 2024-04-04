وزير إسرائيلي يرد على تقرير يكشف مساعدة حركة فتح لإسرائيل في إدخال المساعدات

(مصراوي)

رد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، على تقرير صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية الذي بمساعدة حركة فتح لإسرائيل في إدخال المساعدات إلى غزة، قائلًا إنه "عار".

واستنكر بن جفير، موافقة الحكومة على تلقي المساعدة من فتح، قائلًا إن "الحكومة المصغرة لا تزال أسيرة فكرة أن الطرف الآخر لديه شريك يمكنه العمل معه"

وحذر الوزير اليميني، من خطورة التعاون مع فتح، قائلًا إنه لا ينبغي استبدال ما وصفه بـ "الإرهاب" بعوامل إرهابية أخرى.

ودعا بن جفير، إلى اتخاذ خطوة تكون فيها جميع الأراضي الفلسطينية خاضعة "لحكم إسرائيلي كامل".

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن استعانة إسرائيل بحركة فتح في إدخال المساعدات إلى غزة، قائلة إن فتح استخدمت عناصر أمنية لها داخل قطاع غزة في تأمين دخول المساعدات إلى شمال القطاع.

وأضافت الصحيفة، أن حركة هاجمت عناصر فتح الأحد أثناء محاولتهم إدخال قافلة إلى شمال القطاع.